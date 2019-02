Übungsbetrieb genießt hohe Priorität

Wie auch in den Jahren zuvor war der Nebenraum in der Gastwirtschaft Reblitz bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr dicht gefüllt. Bad Staffelsteins Bürgermeister Jürgen Kohmann (CSU) freute sich darüber, dass Jugendliche, Erwachsene und Senioren - mitunter drei Generationen - bei der Versammlung der örtlichen Wehr zugegen waren.

Vorsitzender Ralf Klemens sagte, der Verein zähle derzeit 78 Mitglieder. Das Protokoll von Schriftführer Harald Büttner und der Kassenbericht von Kassiererin Carmen Bauer fanden die Zustimmung der Versammlung.

Der Kommandant, Andreas Pratsch, berichtete dann von zwei Alarmierungen, von der Teilnahme an überörtlichen Übungen und Funklehrgängen, über die Einweisung in das neue Fahrzeug und nicht zuletzt von Absperrmaßnahmen bei Großveranstaltungen. Der Übungsbetrieb genieße hohe Priorität und soll im laufenden Jahr mit der Ablegung von Leistungsabzeichen seine Bestätigung finden, so der Kommandant.

Bedarfsplan weiter umsetzen

Bürgermeister Jürgen Kohmann dankte den örtlichen Einsatzkräften für ihre Bereitschaft, diesen Dienst bei der Feuerwehr zu leisten. Der Stadtrat sei sich der Wichtigkeit des Feuerschutzes bewusst, stellte das Stadtoberhaupt heraus, weshalb man die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes vorantreibe. Das binde nicht wenige Geldmittel des städtischen Haushalts.

Es sei hervorzuheben, so der Bürgermeister, dass sich der örtliche Feuerwehrverein mit einer Spende von 10 000 Euro an der Finanzierung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges beteiligte.

Kreisbrandinspektor Siegfried Hammrich dankte seitens der Kreisbrandinspektion für die Einsatzbereitschaft. Ortssprecherin Astrid Balzar lobte das Ehrenamt des Feuerwehrdienstleistenden, das letztendlich auch von deren Familien mitgetragen werde.

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden anschließend Harald Büttner und Steffen Schramm geehrt. Lobende Worte gab es zusätzlich für Büttner anlässlich seiner langjährigen Tätigkeit als Schriftführer im Verein. Franz Böhmer