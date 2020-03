"Übungen in Nächstenliebe"

Mit gewaltfreier Kommunikation die Ethik Jesu im Alltag leben. Gewaltfreie Kommunikation hilft, einerseits mein Anliegen offen und ohne Angriff darzulegen und andererseits dem anderen empathisch zuzuhören, um dann aufgrund der Bedürfnisse aller gute Lösungen zu finden. In die gewaltfreie Kommunikation wird durch konkrete Übungen und auch anhand von Beispielen der Teilnehmer eingeführt. Als Ergänzung zur gewaltfreien Kommunikation gibt es auch eine Naikan- und Work-Einführungseinheit: Naikan ist ein besinnlicher Rückblick und lässt anhand von drei zentralen Fragen Dankbarkeit wachsen. Mit "The Work" kann man Urteile, Deutungen, Vorurteile kritisch hinterfragen. Einzelne Bezüge zu den Evangelien zeigen auf, dass diese Wege letztlich die Ethik Jesu umsetzen. Termin: Mittwoch, 18. März, bis Freitag, 20. März; Beginn Mittwoch, 14.30 Uhr, Ende Freitag, 13 Uhr; Diözesanhaus, Vierzehnheiligen: Leitung: Pfarrer Michael Pflaum. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung bis Montag, 9. März, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter Telefon 09571/9260, per E-Mail info@14hl.de oder unter www.14hl.de. red