Die Feuerwehr Katschenreuth feiert am Wochenende ihr Brunnenbergfest. Die Festlichkeiten starten am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr mit einer Übung. Die Wehren aus Kulmbach, Melkendorf, Proß, Zettlitz und Katschenreuth wollen ihre Schlagkraft auf dem Anwesen Weihermüller demonstrieren. Anschließend wird am Feuerwehrhaus gefeiert. Am Samstag, 25. Mai, unterhält "Peters One-Man-Band" ab 18 Uhr die Festbesucher mit Gutelaune-Musik. red