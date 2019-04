Übung macht den Meister

Erstmals lädt der Schirmherr der Stadtsteinacher Awo-Boccia-Stadtmeisterschaften, Wolfgang Hoderlein, zu einem Training in lockerer Atmosphäre ein. Treffpunkt ist am Karsamstag um 14 Uhr auf der Boccia-Bahn im Stadtpark. Weitere Trainingstermine sind am 11. Mai, 8. Juni, 13. Juli, 10. August und 14. September, jeweils ab 14 Uhr. Die 12. Stadtmeisterschaften finden dann am Kerwa-Samstag, 12. Oktober, statt. Nach einer "Renovierung" der Spielfläche wird künftig - wie in Italien üblich - auf gelbem Sand gespielt. Weitere Infos gibt Awo-Vorsitzender Heinz Nowack (09225/6789) gerne. red