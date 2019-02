Überzeugende Soloeinlagen

Die Tettauer Blasmusik veranstaltete wieder einen Konzertabend mit ihren Nachwuchsmusikern im kleinen Saal der Festhalle. Dazu konnte Vorsitzender Dietmar Schmidt überaus zahlreiche Zuhörer begrüßen. Unter der Leitung von Doris Haußner, Nico Kraus und Dietmar Schmidt zeigten die Jungmusiker ihre musikalischen Fortschritte, die sie in den vergangenen Proben erarbeitet hatten. Moderne Arrangements wie "Also sprach Zarathustra" und "Pirates of the Caribbean" wechselten sich mit traditionellen Titeln ab. Ebenso verstanden es die Jungs und Mädels, das Publikum mit ihren Soloeinlagen zu überzeugen. Mit großer Freude konnte an diesem Abend auch Doris Haußner ihre Anfängergruppe Klarinette präsentieren. Bei ihrem ersten Auftritt nahmen Marie, Lotta, Ida und Elisabeth das Publikum für sich ein. Zum Abschluss spielten die "Großen" den Marsch "Allen voran". Die begeisterten Zuhörer forderten noch eine Zugabe, die man gerne erfüllte. Mit dem Rennsteiglied endete ein gelungener Abend. red