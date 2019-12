Überwintern auf Platz 2

Nach dem 29:26 (12:14) beim TV Marktleugast (5.) gehen die Handballerinnen des TV Hallstadt als Tabellenzweiter der Bezirksoberliga ins neue Jahr. Der HC 03 Bamberg setzte sich mit 29:24 (16:16) bei Haspo Bayreuth II (7.) durch und ist Ranglistendritter. TV Marktleugast - TV Hallstadt 26:29

Nach vier Minuten lag Marktleugast mit 3:1 vorn. Dem TVH gelang acht Minuten später der Ausgleich. Die Hallstadter Abwehr stand diesmal gut. Jedoch kam die Heimmannschaft vor allem durch ihre Außen zu oft zum Wurf. Im Angriff taten sich die Hallstadterinnen schwer, um ins Eins-gegen-eins zu kommen. Zu oft klapperte es, aber nicht im Tor, sondern nur das Gestell des Marktleugaster Tores nach Latten- und Pfostentreffern. Ab der 35. Minute (15:16) führte Hallstadt. In der 50. Minute hieß es gar 22:26. In der Endphase hatten die Hallstadterinnen mehr Luft als ihr Gegner. TV Hallstadt: Jugenheimer - Stork (5), Martin, Seufert (5), Derra, Schäfer, Lenhard (2), Rittmaier (8), Nikci, Görtler (1), Schiller, Tampe (8/1), Siegelin, Unterholzer HaSpo Bayreuth - HC03 Bamberg 24:29

Beide Mannschaften starteten konzentriert. Erst in der 22. Minute hatten sich die HaSpo-Damen ein Drei-Tore-Polster (13:10) erspielt. Doch die Bambergerinnen ließen nicht locker, beim Stand von 16:16 ging es in die Kabine. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe und schenkten sich weiterhin nichts (24:24, 55. Minute). Nun wirkten die taktischen Anweisungen von Trainer Kraus in der Auszeit. Die HC-Damen legten offensiv wie defensiv nochmals nach und siegten mit 29:24. red HC03 Bamberg: Renner - Meyer, Bohlender (4), Jäger, Campe (1), Schoemann (2), Gampert (9), Pfister (1), Raschpichler (3), Henkies (1), Dabitsch, Strasser (3), Balles (5)