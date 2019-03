Überweisungsbetrug fliegt rechtzeitig auf

Eine hiesige Bank zeigte am Freitag einen Fall von Überweisungsbetrug an. Im Callcenter des Geldinstituts waren telefonisch Aufträge für zwei Überweisungen eingegangen. Interne Kontrollmechanismen schlugen Alarm und verhinderten die Ausführung, berichtet die Polizei. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass der Inhaber des Kontos, von dem Geld in vierstelliger Höhe abgebucht werden sollte, die Überweisungen gar nicht veranlasst hatte. Vielmehr hatte ein Unbekannter sich mit dessen persönlichen Daten gemeldet und versucht, auf diese Weise einfach an eine größere Summe Geld zu kommen. pol