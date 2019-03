Übertritt ins Gymnasium

Das Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt lädt zu einer Informationsveranstaltung für die Eltern und deren Kinder ein, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Kind im kommenden Schuljahr am Regiomontanus-Gymnasium anzumelden. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 16. März, ab 10 Uhr. Nach der musikalischen Begrüßung durch die Big-Band stellt sich das Gymnasium den Eltern vor. Themen sind die Zielsetzung des Gymnasiums, die Anforderungen, das Unterrichtsangebot, die Wahl der Ausbildungsrichtung und der ersten Fremdsprache. Darüber hinaus wird über die verschiedenen Formen der Ganztagsschule informiert. Während die Eltern Informationen erhalten, können die Kinder in einem eigenen Programm die Schule kennenlernen. Nach der Informationsveranstaltung werden Hausführungen angeboten und verschiedene Projekte vorgestellt. red