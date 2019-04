Übertritt ans Gymnasium

Die Anmeldung für die fünfte Jahrgangsstufe des Schuljahrs 2019/20 an den beiden Kulmbacher Gymnasien ist in der kommenden Woche wie folgt möglich: am Montag, 6. Mai, von 8 bis 18 Uhr; von Dienstag, 7. Mai, bis Donnerstag, 9. Mai, jeweils von 8 bis 16 Uhr, am Freitag, 10. Mai, von 8 bis 13 Uhr.

Anmelden können sich Viertklässler der Grundschule sowie Fünftklässler aus der Real- oder Mittelschule, die in die fünfte Jahrgangsstufe des Gymnasiums übertreten wollen.

Zur Anmeldung sind die Geburtsurkunde (zur Einsichtnahme) und das Übertrittszeugnis (zum Verbleib in der Schule) jeweils im Original sowie gegebenenfalls eine Sorgerechtsbescheinigung mitzubringen.

Für Schüler, die im Übertrittszeugnis als "nicht geeignet für das Gymnasium" bezeichnet werden, findet ein Probeunterricht statt, der von Lehrern der beiden Gymnasien gemeinsam gehalten wird. Der Probeunterricht wird für alle Prüflinge vom CVG und MGF vom 14. bis 16. Mai am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium durchgeführt. Eltern können sich diesbezüglich gerne an den Gymnasien weitergehend informieren. red