Übertritt ans Gymnasium

Das naturwissenschaftlich-technologische Ehrenbürg-Gymnasium gibt am Dienstag, 26. März, um 18 Uhr, Schülern der vierten Grundschulklassen und parallel dazu deren Eltern Gelegenheit, das Gymnasium kennenzulernen.

Schüler und Lehrkräfte bieten für die Kinder an verschiedenen Stationen Einblick in das Schulleben am EGF. Die Veranstaltung beginnt in der Ehrenbürg-Halle mit der Einteilung der Gruppen und einer Begrüßung durch die Schulleitung. Das Gymnasium lädt herzlich dazu ein, teilzunehmen. Informationen zum Infoabend, Schulprofil und zur Anmeldung finden sich auf der Homepage des EFG unter www.egf-online.de. red