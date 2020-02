Übertritt an die Wirtschaftsschule

Die Wahl des richtigen Bildungsweges stellt viele Eltern vor eine der wichtigsten Entscheidungen über die schulische und berufliche Zukunft ihrer Kinder. Die Staatliche Wirtschaftsschule Bad Neustadt will allen Eltern bei dieser weitreichenden Entscheidung im Rahmen einer Infoveranstaltung behilflich sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Diese Informationsveranstaltung mit einem Mitmachangebot für zukünftige Schüler findet am Mittwoch, 12. Februar, 17.30 Uhr, in der Staatlichen Wirtschaftsschule Bad Neustadt statt. Alle Eltern mit ihren übertrittswilligen Kindern können zu diesem Termin kommen. Die verschiedenen Fachbereiche bieten den zukünftigen Schülern anhand interessanter Präsentationen und Aktivitäten zum Mitmachen einen Einblick in das Schulleben der Wirtschaftsschule.

Daneben erfahren die Eltern alles Wissenswerte zum Übertritt sowie über die Ausbildung und die pädagogischen Schwerpunkte der Schulart Wirtschaftsschule.

Wirtschaftsschule live erleben

In den Fachräumen für Übungsunternehmen und der Tablet-Klasse können die Besucher die Wirtschaftsschule live erleben. Zudem stehen die Lehrkräfte für Gespräche zur Verfügung. Die Wirtschaftsschule fördert als berufsvorbereitende weiterführende Schule eine umfassende Allgemeinbildung und vermittelt kaufmännische Grundkenntnisse und Fertigkeiten, die in besonderem Maße durch die Mitarbeit in einem Übungsunternehmen einen hohen Grad an Praxisnähe und Berufsbezogenheit aufweisen.

Die Absolventen der Wirtschaftsschule haben eine Vielzahl an Kompetenzen erworben, die sie für eine anspruchsvolle Berufsausbildung qualifizieren. Eine berufliche Festlegung erfolgt jedoch noch nicht.

Die Staatliche Wirtschaftsschule in Bad Neustadt gibt es in zwei Ausprägungen: Die vierstufige Wirtschaftsschule beginnt mit der 7. Klasse und nimmt geeignete Schüler der Jahrgangsstufe 6 und 7 aller Schularten auf. Sie schließt am Ende der 10. Klasse mit der mittleren Reife ab.

6. Jahrgangsstufe eingerichtet

Im kommenden Schuljahr wird an allen Wirtschaftsschulen Bayerns die 6. Jahrgangsstufe eingerichtet. Schüler aus allen Schularten können direkt nach der 5. Klasse ohne Umweg in die 6. Klasse der Wirtschaftsschule Bad Neustadt wechseln und die mittlere Reife erwerben. red