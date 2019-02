Übertritt an die Realschule

Am Mittwoch, 20. März, findet an der Georg-Hartmann-Realschule Forchheim eine Informationsveranstaltung für Schüler, die im Herbst 2019 an die Realschule übertreten wollen, sowie deren Eltern statt. Die Infoveranstaltung beginnt um 16 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. Hier kann die Schule besichtigt und in den Unterricht hineingeschnuppert werden. Um 18 Uhr beginnt die Informationsveranstaltung für die Eltern in der Aula, gleichzeitig werden die Schüler betreut. Die Kinder können von Montag, 6., bis Donnerstag, 9. Mai, nach telefonischer Terminvereinbarung unter 09191/736199-0 an der Realschule angemeldet werden. Detaillierte Informationen zur Informationsveranstaltung, zur Anmeldung und zum gegebenenfalls notwendigen Probeunterricht hat die Schule auf ihrer Internetseite www.rsforchheim.info veröffentlicht. red