Sicher saßen am Mittwoch einige erwartungsvoll vor dem Fernseher und warteten auf den Bericht über den Hammelburger Friedhof in der Abendschau. Der Bayerische Rundfunk hat nun mitgeteilt, dass aus gegebenem Anlass das Programm geändert wurde. Neuer Sendetermin ist heute Freitag, 25. Oktober, ab 18 Uhr in der "Abendschau" im Bayerischen Fernsehen. sek