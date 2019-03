Übersinnliches in der Kulturtankstelle

Die Nachbarschaftshilfe Burghaslach lädt ein zum unterhaltsamen Grenzgang zwischen Zauberkunst und Übersinnlichem mit dem Zauberkünstler Rene Zander. Er zeigt sein Programm "René Zanders Phänomene" am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Kulturtankstelle Burghaslach. Zanders Programm dreht sich um Okkultes, Esoterisches und Übersinnliches und beleuchtet einige Effekte, die man sich nicht einfach mit der Schulphysik erklären kann. Alles andere als eine Zaubershow im gewohnten Glitzer-Glimmer-Stil. Einlass ist um 16.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es beim Wachenröther Bäck bei Rewe Burghaslach und an der Abendkasse. red