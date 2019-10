Die Fahrerin eines Kleintransporters wollte am Montag, gegen 11 Uhr, von der Neumannstraße in die Ludwigsstraße einbiegen, und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Fahrer eines Rennrades und touchierte diesen. Der Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro und am Transporter von 500 Euro, teilt die Polizei Hammelburg mit. pol