Übersehen: 2300 Euro Sachschaden

Zu einem Unfall ohne Verletzte kam es am Mittwoch in der Rhönstraße. Gegen 12.30 Uhr übersah ein 71-jähriger Passat-Fahrer einen bevorrechtigten Toyota und stieß mit ihm zusammen. Die Schadenshöhe schätzt die Polizeiinspektion Bad Neustadt in ihrem Bericht auf etwa 2300 Euro geschätzt. pol