Überschuss reduziert den Wasserpreis

Der Zweckverband zur Wasserversorung der Theres-Gruppe hat am Mittwoch in seiner Verbandsversammlung Änderungen bei den Herstellungsbeiträgen und beim Wasserpreis beschlossen.

Ulrike Peter (Kommunale Dienstleistung und Beratung KDB Peter) erläuterte dem Gremium die Kalkulation der endgültigen Verbesserungsbeiträge und die Neukalkulation der Herstellungsbeiträge. Für den Neubau oder die Verbesserung der Hochbehälter in Buch, Waldsachsen, Gädheim und Obertheres sowie für die Verbesserung des Maschinenhauses Untertheres wurden 2015 Verbesserungsbeiträge als Vorausleistung festgesetzt. Die Maßnahmen wurden seinerzeit mit 0,25 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche und 1,7 Euro je Quadratmeter Geschossfläche abgerechnet. Aufgrund der annähernd gleichen Beitragssätze bei der Abrechnung wird auf eine Neufestsetzung verzichtet und die als Vorausleistung berechneten Verbesserungsbeiträge werden als endgültig festgesetzt. Die Benachrichtigung der Grundstückseigentümer erfolgt per Aushang; ein gesonderter Bescheid wird nicht erlassen.

Neue Grundlagen

Mit der Abrechnung des Verbesserungsbeitrags ist ein neuer Herstellungsbeitrag zu kalkulieren. Der neue Herstellungsbeitrag betrifft nur zusätzliche, bisher nicht festgesetzte Geschossflächen beziehungsweise Baugrundstücke. Durch den neuen Herstellungsbeitrag werden die Neuanschließer in gleicher Höhe belastet wie die Altanschließer durch bereits geleistete Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge. Der bisher angewandte Beitragsmaßstab im Verhältnis 50:50 Grundstücksfläche/Geschossfläche wurde durch Gerichtsentscheid für nichtig erklärt. Bereits im Verbesserungsbeitrag und jetzt im neuen Herstellungsbeitrag wurden daher als Beitragsmaßstab 30 Prozent Grundstücksfläche und 70 Prozent Geschossfläche zugrunde gelegt. Die neuen Beiträge belaufen sich auf 1,18 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche und 8,07 Euro je Quadratmeter Geschossfläche.

Bauprojekte

In Greßhausen werden im Jahr 2019 Kanalleitungen saniert. Der Wasserzweckverband will die Gelegenheit nutzen und dann ebenfalls seine Wasserleitungen sanieren, teilte der Vorsitzende, der Thereser Bürgermeister Matthias Schneider (CSU), mit. 500 Meter Hauptleitung und 25 Hausanschlüsse seien davon betroffen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 240 000 Euro. In der Unterthereser Brunnenstraße werden Hauptleitungen und Hausanschlüsse saniert. Die Kosten dort liegen bei 230 000 Euro.

Aus der Kalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2016 bis 2018 hat sich ein Überschuss in Höhe von rund 150 000 Euro ergeben. Dieser wird an die Verbraucher zurückgegeben, indem sich der bisherige Preis von 2,08 Euro je Kubikmeter auf 1,86 Euro je Kubikmeter, zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer, reduziert. Die Grundgebühr bleibt bei sechs Euro im Monat. cl