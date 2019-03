Überschlagen und auf den Rädern gelandet

Zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug, kam es am Montag, gegen 2.50 Uhr, auf der Kreisstraße KG 11. Wie die Polizei berichtete, geriet der Pkw eines 25-jährigen Peugeot-Fahrers auf der Fahrt von Thundorf nach Theinfeld am Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dies geschah ohne Einwirkung von außen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Bad Neustädter Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug mit Totalschaden musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 7000 Euro. pol