Überschlagen: Totalschaden

Vier Personen wurden bei einem Unfall am späten Mittwochabend am Bahnhof Rottershausen leicht verletzt. Ein VW-Fahrer kam mit drei Insassen in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Straße ab, flog über einen Graben und riss einen Telefonmast um. Danach überschlug sich der Pkw und blieb auf der Fahrerseite auf einer Wiese liegen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol