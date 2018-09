Überschlag auf nasser Bundesstraße

Die regennasse B 286 bereitete am Freitag den Autofahrern zwischen Arnshausen und Oerlenbach große Probleme. Zwei Unfälle mit beinahe fünfstelligen Blechschaden waren die Folge. Laut Polizeibericht war eine 54-jährige Seat-Fahrerin am Nachmittag auf der Bundesstraße in Richtung Oerlenbach unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie ins Schleudern und prallte in die Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt und war in der Lage, sich selbst aus dem Autowrack zu befreien. Die Bundesstraße wurde kurzzeitig gesperrt, um den Seat wieder auf die Räder zu stellen. Der Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Bereits am Morgen ereignete sich auf der Strecke ein weiterer Unfall. Nach Auskunft der Polizei verlor eine 19-jährige Ford-Fahrerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und krachte deshalb in die Leitplanke. Da das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn stand und ein Fahrstreifen nicht befahrbar war, regelte eine Polizeistreife den Verkehr an der Unfallstelle für etwa eine Stunde. An dem Ford sowie an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6000 Euro. lbo