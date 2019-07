Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn ist ein 29-jähriger Opel-Fahrer von Hausen in Richtung Kreisverkehr/B 470 ("Brothaus-Kreisel") kommend in Schleudern geraten und sodann von der Fahrbahn abgekommen. Nach einem Überschlag lag das Auto auf dem Dach. Der Fahrer wurde von Rettungssanitätern aus dem Fahrzeugwrack geholt. Er wurde nur leicht am Ellenbogen in Form von Schürfwunden verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Gesamtsachschaden von circa 3000 Euro.