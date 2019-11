Übers Dach in Lagerhalle eingebrochen

Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr, in eine Lagerhalle im Oberhacken eingebrochen. Die Täter gelangten über das Dachfenster in das Gebäude. Dazu wurden auf dem Flachdach mehrere Plexiglasscheiben eingetreten und aufgeklappt. Im Inneren wurden mehrere Skisportartikel im Wert von circa 400 Euro entwendet. Durch die Begehung des Daches entstand ein Schaden am Dachgebälk, so dass hier eine Neukonstruktion des gesamten Daches nicht auszuschließen ist. Der Schaden wird demnach auf circa 20 000 Euro beziffert. Die Polizei (Telefon 09221/6090) sucht Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben. pol