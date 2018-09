Überraschung in Eltersdorf

"Müll ist Materie am falschen Ort" davon ist die Künstlerin Kerstin Schulz überzeugt. Am Freitag, 7. September, gestaltet sie am Erlanger Standort des Unternehmens Rehau mit Interessierten vier Eisskulpturen, in die Rohrabschnitte, Fensterprofile und Schrauben eingefroren sind. Diese werden mit weiterem "Überraschungs-Eis" zum Start der Klimaschutzwoche am 22. September als Statements zur Nachhaltigkeit auf dem Erlanger Schlossplatz ausgestellt. Um Anmeldung zur Teilnahme beim "Eis machen" wird gebeten per E-Mail an heike.broese@rehau.com. red