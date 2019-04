Überraschung bleibt aus: TV Ebern verliert das letzte Saisonspiel

Der Favoritensturz ist ausgeblieben, der TV Ebern verliert das letzte Saisonspiel der Handball-Bezirksoberliga beim verdienten Meister HaSpo Bayreuth II mit 18:31.

Bezirksoberliga

Haspo Bayreuth II - TV Ebern 31:18

Auch im Schlussakkord der diesjährigen Spielzeit in der Bezirksoberliga war der Eberner Kader geprägt von Ausfällen, so dass gleich fünf Akteure der A-Jugend auf dem Spielbogen zu lesen waren. Da zudem Trainer Kammer verhindert war, sprang Justus Feldmann an der Seitenlinie ein.

Die Heimmannschaft benötigte unbedingt beide Zähler für den ersehnten Meistertitel und ließ gleich zu Beginn keine Zweifel an ihrem Vorhaben erkennen. Sieben Minuten vergingen, bis Joseph Weiß den ersten Treffer für seine Farben zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Eberner Sicht erzielte.

Weiß war es auch, der die nächsten vier Tore für den TV Ebern folgen ließ, doch in der gleichen Zeit hatte die Bayreuther Zweite bereits 13-mal den Ball an den Torhütern der Gäste vorbeigebracht.

Den Turnern gelang es im ersten Durchgang viel zu selten, den Ball druckvoll durch die eigenen Reihen laufen zu lassen und die gegnerische Abwehr so in Bewegung zu verbringen. Zu oft verzettelte sich der TVE am starken Innenblock der Bayreuther, die die Ballgewinne mit zahlreichen Treffern über die erste Welle zu nutzen verstanden. Die Köpfe sanken von Gegentor zu Gegentor, was zu mangelndem Rückzugsverhalten führte, so dass die Torhüter zu oft auf sich allein gestellt waren. Dies ließ den Rückstand bis zur Halbzeitpause auf 6:19 anwachsen.

Bei der Ehre gepackt, sich nicht derart aus dieser Spielzeit verabschieden zu wollen, zeigten die Eberner im zweiten Durchgang ein deutlich verbessertes Gesicht. Angeführt von einem stark verbesserten Luca Ospel und mit einer Abwehrumstellung, stand die Eberner Deckung nun stabiler und verhinderte weitere leichte Gegentore. Auch im Angriff verstand man es nun besser, dass Handball eine Mannschaftssportart ist, und suchte oftmals den besser postierten Mitspieler. Der Rückstand war zwar weiterhin deutlich, blieb jedoch konstant.

Den Spielverlauf des zweiten Abschnitts separat betrachtet, führte man über weite Strecken sogar knapp. Teils auf ungewohnten Positionen eingesetzt, erfüllte die Eberner Jugend um Batzner und Nembach ihre Aufgaben sehr gut und trug ihren Teil zur Gesichtswahrung in diesem Spiel bei. HaSpo Bayreuth ließ allerdings auch keine weiteren Zweifel aufkommen und fuhr mit dem verdienten 31:18-Erfolg die notwendigen Zähler für den Gewinn der Meisterschaft, verbunden mit dem Landesligaaufstieg, ein. Für Ebern endet diese Saison des Umbruchs, geprägt von Verletzungen und der Integration vieler junger Spieler, auf Platz 10. di TV Ebern: Weiß (9), Batzner (5/3), Hippeli (2), Bögendörfer (1), Nembach (1), Geuß, Hohmann, Müller, Ruppert; Kröner, Ospel