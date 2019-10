Überraschend und divers

Sieben Gruppen aus ganz Deutschland zeigen beim ersten Bayreuther Theaterfestival "Zamm" vom 25. bis 27. Oktober im evangelischen Gemeindehaus Bayreuth ein vielfältiges Programm - von Tanztheater bis Krimikomödie. Ab sofort sind Karten online und an der Theaterkasse erhältlich.

Start am 25. Oktober

Los geht es am Freitag, 25. Oktober, um 16.30 Uhr mit der Eröffnung. Um 17 folgt schon das erste Stück: Das Theater "Aihasissi" aus Duisburg philosophiert mit dem Stück "Anfang, Ende und Zwischendurch" auf humorvolle Weise über den eigentlichen Sinn des Lebens. Um 19 Uhr folgt das "Tejader Buchen" mit "Schlaflos in Schlummerland". Der Samstag beginnt für die Festival-Teilnehmer mit verschiedenen Workshops. Um 15 Uhr präsentiert das "KiT Lüdenscheid" "Die tausend Tode der Minna Ischner". Ab 17 Uhr zeigt das "Knalltheater Leipzig" das Solostück "Ich war Macbeth". Es geht dabei um Jonas, der früher in einem Theaterstück Macbeth gespielt hat - bis er einen Unfall hatte. Der Abend gehört dem "Atelier Blaumeier" aus Bremen. In ihrem Stück "Rauschen" geht es darum, wie es ist, wenn man unter Druck steht.

Am Sonntag zeigt das Theater der OBA Bamberg "GeAechtet" ein Tanztheater mit Live-Percussion, frei nach den Bremer Stadtmusikanten. Den Schlusspunkt setzt um 15 Uhr das Ensemble "Extraordinaire" aus Erlangen mit "Oda still im Menschenmeer", bei dem es passenderweise um das Abschiednehmen geht.

Karten (ab fünf Euro) sind online auf okticket.de und an der Theaterkasse erhältlich. red