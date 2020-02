Überragender Chorgesang

Grafengehaigs Bürgermeister Werner Burger war bei der Hauptversammlung des Männergesangvereines Concordia Grafengehaig voll des Lobes über die Sänger: "Unser Männerchor um Chorleiter Harald Dietzel und stellvertretenden Chorleiter Ludwig Beck hat im zurückliegenden Sängerjahr bei allen Auftritten einen überragenden Chorgesang geboten."

Laut Chorleiter Harald Dietzel wurden 34 Singstunden absolviert. Aktuell singen 18 Sänger im Chor, stimmlich recht gleichmäßig verteilt im Tenor und Bass. Sehr gut war der Singstundenbesuch und auch die Teilnahme an den elf Auftritten.

Wichtige Auftritte sind 2020 die Mitwirkung beim Geistlichen Konzert der Sängergruppe Steinach am 8. März in der Dreifaltigkeitskirche Presseck und beim "Frankenwaldadvent" des Frankenwald-Hauptvereins am ersten Advent, 29. November, in der Heilig-Geist-Kirche Grafengehaig.

Der Vorsitzende Volker Kirschenlohr bedankte sich abschließend bei allen Sängern, dem Chorleiter Harald Dietzel und stellvertretendem Chorleiter Ludwig Beck, der weiteren Vorstandschaft und dem Vereinsausschuss sowie der Marktgemeinde Grafengehaig für das stets hervorragende, freundschaftliche Miteinander in allen Bereichen. Klaus-Peter Wulf