Übernahme der KG 32 und Verkehrssituation

Bei der Sitzung am Mittwoch, 28. November, beschäftigen sich die Gemeinderäte Oberleichtersbach mit dem Antrag auf Übernahme der KG 32 von der Einmündung in Oberleichtersbach St 2790 bis zur Einmündung in die B 286 vom Landkreis durch die Gemeinde sowie mit der Verkehrssituation KG 32 in Unterleichtersbach. Beginn ist um 19.30 Uhr im Oberleichtersbacher Rathaus. sek