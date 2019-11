Übernachtungszahlen steigen

Das Pfadfinder Centrum Callenberg (PCC), ein Jugendübernachtungshaus und Zeltplatz des Pfadfinderfördererkreises Coburg, bietet Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland viele Möglichkeiten und Angebote im Bereich der Jugendarbeit an. 2019 übernachteten über 12 000 Kinder und Jugendliche im Haus, im Matratzenlager des Pferdestalls und auf dem Zeltplatz. Diese Zahl nennt der Pfadfinderfördererkreis in seinem Jahresbericht. Damit legten die Übernachtungszahlen 2019 erfreulicherweise zu, heißt es in dem Bericht. Und auch die Programmangebote hätten wiederum gesteigert werden können.

In allen Ferien wurden offene Kinder- und Jugendfreizeiten angeboten. Mit der Vermietung des Hauses und Zeltplatzes an Jugendgruppen aus ganz Deutschland waren 2019 fast alle Ferienwochen und Wochenenden belegt.

Das PCC liegt einen Kilometer vom Coburger Stadtzentrum entfernt, in einem nach englischem Muster angelegten Park, unterhalb des Schlosses Callenberg. Weitere Informationen gibt es im Büro unter 09561/63366 oder auf www.huetten-haeuser-zeltplaetze.de. red