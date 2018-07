Übernachtung für Wallfahrer gesucht

mib



Auch in diesem Jahr werden wieder Übernachtungsmöglichkeiten für die Kreuzbergwallfahrer in Thundorf und Theinfeld am Sonntag, 2. September, und Donnerstag, 6. September, gesucht. Auch sollten sich die Gastgeber, die im Vorjahr Pilger aufgenommen haben und denen es in diesem Jahr nicht möglich ist, bei den Verantwortlichen melden. Die Verpflegung bei der Privatübernachtung ist freiwillig. Wer nur die Übernachtung stellen kann, sollte sich trotzdem melden. Informationen und Übernachtungsmeldung bei Philipp Bauernschubert, Tel.: 09724/2556.