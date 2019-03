Übermüdung mit Folgen auf der Autobahn

Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr hat ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mitgeteilt, dass auf der A 9 vor ihm ein Daimler-Geländewagen unterwegs sei, der alle drei Fahrspuren benötige und auf Höhe Pegnitz schon in die mittlere Betonleitwand gefahren und aktuell auf dem Standstreifen mit 120 km/h unterwegs sei. Das Auto konnte in Lauf durch Polizeibeamte der Verkehrspolizeien Bayreuth und Feucht angehalten werden. Der 46-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Lauf stand weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss, sondern fuhr nach einem Skiurlaub in Österreich sofort in Richtung seines Arbeitsplatzes in Thüringen, ohne zu schlafen. Deshalb hatte der Mann auf dem Nachhauseweg im wiederholten Sekundenschlafmodus manche Leitplankenberührungen überhaupt nicht mehr mitbekommen. Das Auto war auf beiden Seiten beschädigt, der Schaden wird mit über 10 000 Euro beziffert. Der Schaden an den Einrichtungen der Autobahn muss noch ermittelt werden. Der Unfallverursacher wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. pol