Übermorgen fließt kein Trinkwasser

Am Donnerstag, 5. Dezember, führen die Gemeindewerke Stammbach Arbeiten am Wasserleitungsnetz in Gundlitz durch. Deshalb wird die Wasserversorgung für die Wirsberger Ortsteile Cottenau, Osserich und Weißenbach an diesem Tag zwischen 8 und voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Die Bevölkerung wird gebeten, sich einen entsprechenden Wasservorrat bereitzustellen. red