Überlieferungen der Werke Francks

Die Melchior-Franck-Gesellschaft lädt zu einem Vortrag "Wer keinen Druck hat ... Handschriftliche Überlieferungen der Werke Melchior Francks" ein. Er findet am Montag, 18. März, statt. Melchior Franck lebte bis zu seinem Tode 1639 in Coburg. Knut Gramß, Leiter des Melchior-Franck-Kreises, spricht über das Abenteuer, auf über 60 Bibliotheken in aller Welt verstreute Werke Francks zusammenzuführen. Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr im kleinen Saal des "Münchener Hofbräu". Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red