Die winterliche Hausapotheke und das Überleben in der Natur sind die Themen der kommenden Veranstaltungen des Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach. Stets ist Anmeldung beim Ubiz erforderlich (unter www.ubiz.de oder unter www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter 09529/92220). 1. "Winterliche Hausapotheke": Ute Solf geht am Mittwoch, 6. November, von 18 bis 21 Uhr auf die winterlichen "Zipperlein" ein und bereitet mit den Teilnehmern eine "kleine Hausapotheke" zu.

2. "Survival in der Wildnis": Markus Schulz nimmt die Teilnehmer am Donnerstag, 7. November, von 19 bis 21 Uhr auf eine Reise in die Wildnis mit und geht auf Grundkenntnisse und die Ausrüstung für das Überleben in der Wildnis - ob im Steigerwald oder in Südamerika - ein. red