Überleben als Drahtseilnummer

Auch in der Zirkuswelt gilt: The Show must go on. Juniorchef Robin Frank probt mit jungen Artistinnen des Circus Henry, der an der Paschendaele-Straße in Dörfles-Esbach sein Zelt aufgeschlagen hat, aber wegen der Coronakrise weder auftreten noch weiterziehen darf. Foto: Rainer Lutz