Überholvorgang missglückt

Ein 59-jähriger Traktorfahrer fuhr am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, von Maßbach kommend in Richtung Poppenlauer. Bei einer Einmündung, etwa 200 Meter nach dem Ortsende, wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Er setzte den Blinker und hielt verkehrsbedingt aufgrund von Gegenverkehr an. Ein 62-jähriger Golf-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Staatsstraße von Maßbach Richtung Poppenlauer und setzte zum Überholen an, als der Traktorfahrer nach links abbog, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Vorderrad des Traktors und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die beiden Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, schreibt die Polizei. pol