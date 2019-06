Überholvorgang geht gerade noch glimpflich aus

Ein Bus wurde von einem Auto in Bedrängnis gebracht, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Bereits am Dienstagvormittag gegen 11.10 Uhr überholte ein brauner Pkw auf der Bundesstraße 303 (neu) zwischen den Anschlussstellen Frohnlacher Straße und Staatsstraße 2191 in Fahrtrichtung Kronach einen Lkw. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein entgegenkommender Omnibus in das Bankett ausweichen. Hierbei beschädigte das große Fahrzeug einen Leitpfosten. Ob der Überholer den Verkehrsunfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Hinweise zu dem flüchtigen braunen Pkw erbittet die Polizei Neustadt unter Telefon 09568/94310. red