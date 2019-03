Überholversuch misslingt

Am Mittwochmorgen wurde eine 56-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt, als sie in Schlaifhausen (Gemeinde Wiesenthau) nach links in einen Hof abbiegen wollte. Ein 19-jähriger VW-Fahrer wollte zur gleichen Zeit den Pkw der 56-Jährigen und einen weiteres - zwischen den Unfallbeteiligten fahrendes - Auto überholen, als es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.