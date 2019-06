Als er am Montagvormittag auf der A 73 bei Eggolsheim in Fahrtrichtung Norden zum Überholen nach links ausscherte, hat der 49-jährige Fahrer eines VW-Busses den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Skoda eines 39-Jährigen übersehen. Obwohl er sofort wieder nach rechts zog, konnte der Fahrer des Skoda trotz einer Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern. Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich nach Angaben der Verkehrspolizei Bamberg auf 2000 Euro.