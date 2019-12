Überholmanöver im Überholverbot

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2244 in Richtung Eggolsheim am Montagmittag ist niemand verletzt worden. Ein 58-jähriger Fahrer eines Kleintransporters überholte im Überholverbot zwei Fahrzeuge und übersah dabei einen entgegenkommenden 59-Jährigen, welcher ebenfalls mit einem Kleintransporter unterwegs war. Dieser versuchte noch auszuweichen, so dass sich lediglich die Außenspiegel touchierten und ein Gesamtsachschaden von circa 900 Euro entstand.