Überholmanöver geht schief

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag bei Gräfenberg ereignet. Eine 80-jährige Kia-Fahrerin fuhr morgens auf der Kreisstraße von Kasberg in Richtung Gräfenberg. Um in einen Feldweg abzubiegen, setzte die ältere Dame den Blinker nach links und verlangsamte ihre Fahrt. Als sie gerade beim Abbiegen war, überholte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem blauen Auto und streifte mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Front am Kia. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden war, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Vom flüchtigen Fahrzeug ist weder die Marke noch ein Kennzeichen bekannt. Wer hat den Unfall eventuell beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.