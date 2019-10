Sachschaden in Höhe von rund 33 000 Euro entstand am späten Mittwochabend, als ein Sattelzug auf der A 70 den Toyota eines 73-jährigen überholte. In der irrigen Annahme, am Pkw vorbei zu sein, zog der Lkw-Fahrer nach rechts und erfasste den Toyota vorne links. Dieser wurde durch den Anstoß um die eigene Achse gedreht und schlug am rechten Unterfahrschutz des Sattelaufliegers ein.Verletzt wurde niemand.