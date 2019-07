Als er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw nach links ausscherte, übersah am Freitagabend der 29-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der A 73 den auf dem linken Fahrstreifen herannahenden VW eines 26-Jährigen. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach links ausweichen und prallte in die Mittelschutzplanke. Zu einem Kontakt der Fahrzeuge kam es nicht. Der Schaden am VW und der Leitplanke summiert sich auf 7500 Euro.