Überholmanöver auf der A 73 geht schief

Als der 82-jährige Fahrer eines Suzuki am Freitagmittag auf der A 73 in Forchheim in Fahrtrichtung Süden zum Überholen eines Sattelzuges ausscherte, hat er den bereits auf dem linken Fahrstreifen herannahenden VW eines 20-Jährigen übersehen. Dieser konnte trotz einer Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern und wurde nach dem Aufprall noch in die Mittelschutzplanke geschleudert. Beide Fahrer und die 79-jährige Beifahrerin im Suzuki wurden leicht verletzt in das Krankenhaus Forchheim gebracht. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.