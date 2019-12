Überholmanöver auf Autobahn geht schief

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 2500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Maintalautobahn in Höhe Stettfeld. In einer lang gezogenen Linkskurve der A 70, Fahrtrichtung Schweinfurt, scherten am Mittwochabend die 22-jährige Fahrerin eines Peugeot und ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw nach links zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens aus. Der dort mit hoher Geschwindigkeit herannahende 20-jährige Fahrer eines Mercedes reagierte offenbar zu spät und machte eine Vollbremsung. Der 63-jährige Autofahrer erkannte dies und lenkte ruckartig auf den rechten Fahrstreifen zurück. Allerdings konnte der 20-Jährige einen Zusammenstoß seines Mercedes mit dem davor befindlichen Peugeot nicht mehr verhindern. Dessen 22-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Schaden an den Autos wird auf rund 2500 Euro geschätzt.