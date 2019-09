Kurzfristig ist die Nachfrage nach Kindergartenplätzen gestiegen, weshalb nun ein Container als Übergangslösung aufgestellt werden soll, so Bürgermeister Brehm. Mögliche Standorte für den Container sind am Städtischen Kindergarten Regenbogen oder am Gelände der neu entstehenden Kindertagesstätte in Etzelskirchen, wo die Caritas Träger wird. Je nachdem, an welchem Standort der Container angesiedelt wird, übernimmt entweder die Stadt oder die Caritas die Trägerschaft. bh