Das Netzwerk Junge Familie bietet am Dienstag, 25. September, in der Luitpoldklinik Heiligenfeld den Kurs "Übergang zur Familienkost - Was? Wovon? Wie viel für mein Kind" an. Es handelt sich dabei um eine Praxisveranstaltung mit Kindern von zweieinhalb bis drei Jahren. Der Kurs, der von 15.30 bis 17.30 Uhr dauert, findet in der Lehrküche statt. Referentin ist Diätassistentin Martina Edelmann. Anmeldungen sind möglich unter www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung/familie , unter www.weiterbildung.bayern.de oder bei Barbara Hein-Praag (Tel.: 09772/932 81 30). sek