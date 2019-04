Überfall: Kripo sucht Zeugen

Zwei bislang unbekannte Männer sollen in den frühen Morgenstunden des Samstags, 2. März, in der Bahnhofstraße einen 50-Jährigen überfallen haben. Die Ermittlungen ergaben bisher keine Hinweise auf die Täter, deshalb bittet die Kriminalpolizei um weitere Hinweise.

Der Überfallene gab an, in der Nacht zum Samstag in einer Weinstube in der Bahnhofstraße mit den zwei Unbekannten in Streit geraten zu sein. Kurz nach Mitternacht hätten ihn die beiden dann vor einem Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße angegriffen und sein Bargeld gestohlen. Als ihm sein gleichaltriger Bruder zu Hilfe kam, sollen die Angreifer von ihm abgelassen haben und geflüchtet sein. Anwohner hatten in der Nacht eine Rangelei beobachtet und die Polizei verständigt. Als die Beamten jedoch eintrafen, hatten sich die Streitenden bereits aus dem Staub gemacht. Nachdem es den Polizisten gelang, die beiden Brüder kurze Zeit später ausfindig zu machen, gaben diese allerdings an, keine Auseinandersetzung gehabt zu haben. Zwischenzeitlich korrigierten sie jedoch ihre Angaben, so dass die Coburger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernahm.

Zur Klärung des genauen Ablaufes werden Zeugen, die die Rangelei beobachten konnten oder die Hinweise zu den beiden unbekannten Männern geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo in Coburg zu melden. pol