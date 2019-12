Überfall auf Casino-Mann

Auf die Wertsachen eines Mannes hatte es ein derzeit noch unbekannter Täter am frühen Donnerstagmorgen abgesehen. Er schlug den 37-Jährigen nieder und erbeutete unter anderem den Schlüssel zu einem nahe gelegenen Casino. Dort entwendete er Bargeld. Gegen 3.20 Uhr war der 37-jährige Angestellte der Spielothek zu Fuß auf dem Nachhauseweg im Grabenweg. Nach seinen Angaben sei er beim Supermarkt unvermittelt niedergeschlagen worden. Der Unbekannte entwendete aus der Jackentasche seines benommenen Opfers das Handy, den Geldbeutel und den Schlüsselbund für das Casino. Dann flüchtete der Täter in Richtung Bamberger Straße. Der leicht verletzte 37-Jährige suchte einen Bekannten auf und verständigte von dort die Polizei. Eine Beschreibung des Täters konnte der Lichtenfelser aufgrund der Gesamtumstände nicht geben.

Mit Bargeld geflohen

Bei der Fahndung stellten Polizeibeamte fest, dass die Spielothek in der Bamberger Straße aufgesperrt war und der Unbekannte dort offenbar nach Bargeld gesucht hatte. Mit mehreren Hundert Euro gelang dem Täter die Flucht. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat am Donnerstag gegen 3.20 Uhr Beobachtungen im Grabenweg beim Supermarkt gemacht? Wem ist eine verdächtige Person dort aufgefallen? Wer hat bei dem Spielcasino in der Bamberger Straße, Ecke Viktor-von-Scheffel-Straße, nach 3.20 Uhr, Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen. pol