Überfall auf 21-Jährige

Eine 21-Jährige ist in Haßfurt nach einem Bankbesuch am Montagvormittag ausgeraubt worden. Die Kripo Schweinfurt führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise (Telefon 09721/2021731).

Die 21-Jährige war laut Polizeiangaben kurz vor 10 Uhr auf dem Rückweg von der Sparkasse, als sie in der Centstraße von einer unbekannten Person geschlagen und bestohlen wurde. Der Tatort befindet sich auf dem Fußweg am alten Friedhof. Der oder die Unbekannte erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag und flüchtete Richtung Heideloffplatz. Die 21-Jährige wurde am Kopf verletzt. Sie vermutet, dass es sich um eine Täterin handelt: etwa 30-jährige Frau (kräftige Figur, schwarze Hose und weißes T-Shirt). Sie sprach deutsch mit Franken-Dialekt. Indes könnte es auch ein Mann gewesen sein.