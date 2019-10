Überblick über Ausbildungsberufe

Der Countdown zum 3. "Azubi-Schnuppertag" der Firma Dechant am Samstag, 26. Oktober, läuft. Unter dem Motto "Vorbeischauen - Informieren - Karriere planen" können sich Schüler, Eltern und Interessierte von 10 bis 13 Uhr einen umfassenden Eindruck über interessante Ausbildungsberufe verschaffen. In der Abt-Knauer-Straße 3 wird den Besuchern an den verschiedenen Info-Stationen ein detailliertes Bild über die Ausbildungsberufe im Hause Dechant vermittelt. Spannung verspricht zudem der Kransimulator der Firma Liebherr, an dem die Besucher ihr Geschick beweisen dürfen. red